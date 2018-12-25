Сын Игоря Талькова попал под статью

В отношении музыканта Игоря Талькова-младшего возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах Москвы.

37-летний сын известного певца оказался под следствием по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит штраф 200 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет.

Как сообщалось ранее, Тальков был задержан 28 ноября на Востряковском проезде за вождение в пьяном виде. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Отмечалось, что музыкант будет лишен водительского удостоверения.

В 2016-м Талькова уже лишали водительских прав. Музыкант был также оштрафован на 30 тысяч рублей за езду в нетрезвом состоянии.

37-летний Тальков-младший — оcнователь музыкальной группы «МирИмиР».

Певец Игорь Тальков-старший был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». Его застрелили перед выходом на сцену возле гримерки.