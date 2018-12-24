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Раскрыта стоимость гардероба Меган Маркл 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Reuters
Модные эксперты подсчитали общую стоимость одежды, в которой жена принца Гарри Меган Маркл выходила в свет в течение 2018 года. Об этом сообщает Daily Mail.
Выяснилось, что гардероб герцогини Сассекской оценивается приблизительно в один миллион фунтов стерлингов (87 миллионов рублей). Издание отмечает, что только в двухдневном туре в Ирландию наряды и аксессуары Маркл в общей сложности стоили 28 тысяч фунтов (около 2,5 миллиона рублей).
Практически все вещи герцогини изготовлены люксовыми модными домами, в том числе Prada, Dior, Oscar de la Renta и автором ее свадебного платья Givenchy.
В декабре один из нарядов Меган Маркл возмутил герцогиню Корнуольскую Камиллу настолько, что она захотела выгнать бывшую актрису из семьи. Жена принца Гарри пришла на премию British Fashion Awards в черном платье с открытым плечом и с темным лаком на ногтях.
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