Ведущий телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Борисов опроверг слухи о баснословных гонорарах героев программы.
«Мне кажется, некоторые люди, когда выбрасывают такие цифры в публичное пространство, выдают желаемое за действительное. Им очень хочется, чтобы так было», — сказал Борисов «Комсомольской правде».
По его словам, миллионные гонорары за участие в шоу — это «реальность, в которой очень хотели бы жить наши герои».
При этом телеведущий признался, что гости программы имеют материальную заинтересованность, приходя на эфир. По его словам, если история «суперважная», гостям оплачивают дорогу, проживание и «другие издержки», однако речи о миллионах рублей не идет.
Ранее многие звезды заявляли о том, что приходят на телешоу небескорыстно. Так, Мария Шукшина говорила, что ей предлагали 15 млн рублей за участие в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым. Телеканал НТВ рассказал, что бывшая жена Армена Джигарханяна просит за участие в телепрограммах 5 млн рублей, Диана Шурыгина выходит в эфир за 1 млн рублей, а Дана Борисова получает за участие в ток-шоу 500 тысяч рублей.