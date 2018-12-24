Ведущий «Пусть говорят» высказался о якобы миллионных гонорарах

Ведущий телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Борисов опроверг слухи о баснословных гонорарах героев программы.

«Мне кажется, некоторые люди, когда выбрасывают такие цифры в публичное пространство, выдают желаемое за действительное. Им очень хочется, чтобы так было», — сказал Борисов «Комсомольской правде».

По его словам, миллионные гонорары за участие в шоу — это «реальность, в которой очень хотели бы жить наши герои».

При этом телеведущий признался, что гости программы имеют материальную заинтересованность, приходя на эфир. По его словам, если история «суперважная», гостям оплачивают дорогу, проживание и «другие издержки», однако речи о миллионах рублей не идет.