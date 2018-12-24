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Ведущий «Пусть говорят» высказался о якобы миллионных гонорарах 

Рамблер 55 минут назад
Фото: кадр из программы
Ведущий телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Борисов опроверг слухи о баснословных гонорарах героев программы.
«Мне кажется, некоторые люди, когда выбрасывают такие цифры в публичное пространство, выдают желаемое за действительное. Им очень хочется, чтобы так было», — сказал Борисов «Комсомольской правде».
По его словам, миллионные гонорары за участие в шоу — это «реальность, в которой очень хотели бы жить наши герои».
Раскрыты огромные заработки звезд на ток-шоу
При этом телеведущий признался, что гости программы имеют материальную заинтересованность, приходя на эфир. По его словам, если история «суперважная», гостям оплачивают дорогу, проживание и «другие издержки», однако речи о миллионах рублей не идет.
Ранее многие звезды заявляли о том, что приходят на телешоу небескорыстно. Так, Мария Шукшина говорила, что ей предлагали 15 млн рублей за участие в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым. Телеканал НТВ рассказал, что бывшая жена Армена Джигарханяна просит за участие в телепрограммах 5 млн рублей, Диана Шурыгина выходит в эфир за 1 млн рублей, а Дана Борисова получает за участие в ток-шоу 500 тысяч рублей.
Комментарии6
Шоу-бизнес , Дмитрий Борисов , Мария Шукшина , Андрей Малахов , Армен Джигарханян , Дана Борисова , Комсомольская правда , НТВ
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