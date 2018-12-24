Бывшая жена Краско осталась на улице после развода

Иван Краско продолжает заботиться о своей экс-супруге Наталье Шевель. Артист очень обеспокоен материальным положением девушки.

Краско и Шевель некоторое время после развода продолжали проживать вместе. У девушки нет собственного жилья, а пожилой актер раздарил всю свою недвижимость предыдущим женам. Вот и ютились они вдвоем в маленькой комнате у невестки Ивана Ивановича.

Спустя время Краско и его третья жена Наталья Вяль решили сойтись вновь. Артист переехал к бывшей супруге и сыновьям, а Шевель осталась жить у родственников Ивана Ивановича.

Как выяснилось, близкие артиста терпели квартирантку недолго. Наташу выставили с вещами на улицу. По словам директора бывших супругов Вячеслава Смородкина, девушке пришлось переехать в небольшую комнатенку в центре города. Шевель сейчас испытывает серьезные материальные трудности. "Есть только доширак", — отметил менеджер.