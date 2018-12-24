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«Невозможно связаться»: Мария Шукшина скрывается от родственников 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукштиной Ольга заявила, что не может наладить нормальное общение с родственниками из-за их нежелания. Ее старшая сестра Мария Шукшина заблокировала ее в соцсетях и не берет трубку.
В семье Шукшиных уже давно нет мира. Ранее старшая дочь Лидии Николаевны Анастасия обвиняла мать в равнодушии, младшая Ольга пыталась отобрать часть недвижимости, а теперь внучка Анна продала ее квартиру.
Однако после того, как Федосеева-Шукшина стала женой продюсера Бари Алибасова, дочери актрисы решили наладить отношения с матерью. Ольга появились в студии "Пусть говорят" Первого канала. Она заявила, что больше не будет требовать от матери квадратным метров, она устала от конфликтов и мечтает о добрых взаимоотношениях.
"Мне очень хочется, чтобы все наладилось, чтобы мы нормально общались. Но ни мама, ни Маша не хотят мириться. Маша вообще заблокировала меня везде, я просто не могу с ней связаться. Я не претендую на квартиру, тем более, она уже продана. Я не хочу больше ссориться. В последние годы я проводила большую работу, собирала информацию про отца, поднимала архивы. Знаю, что и мама это делает, но мы никак не можем объединить усилия", — отметила Ольга.
На съемочной площадке появился новоиспеченный муж Лидии Николаевны — Бари Алибасов. Он планирует помирить супругу и ее наследниц. "Не так ведь и сложно извиниться перед матерью. Нам всем просто нужно встретиться и поговорить. Спокойно узнать, кто и чем недоволен. Тогда все проблемы исчезнут", — рассудил продюсер. В ответ младшая дочь актрисы заявила, что отношения можно было восстановить много лет назад, однако ни ее мать, ни средняя сестра Мария на контакт идти не хотели.
Анастасия — старшая дочь Федосеевой-Шукшиной также много лет не общается с матерью. Еще девочкой она затаила обиду на родительницу, которая не занималась ее воспитанием, оставив на попечение бабушки.
"Знаете, сегодня мы с Ольгой встретились в аэропорту. Я сидела в зале ожидания, и тут она неожиданно подошла, положила мне голову на плечо. От этого простого жеста мне стало так хорошо и тепло на душе. Мы же все родные люди, не чужие друг другу. Мы с Ольгой давно прекрасно общаемся, и хотелось бы, чтобы наша семья полностью воссоединилась", —заметила Анастасия.
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Шоу-бизнес , Мария Шукшина , Бари Алибасов
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