Травмированная дочь Успенской пристыдила злопыхателей

Татьяна Плаксина опубликовала в Instagram фото, сделанное в больнице. Девушка достойно ответила пользователям соцсетей, которые критиковали ее картины.

На снимке у 29-летне Татьяны еще длинные волосы, которые позже пришлось отстричь из-за травмы, перебинтованное лицо и трубка в носу. Судя по всему, кадр был сделан после одной из операций. Ведь недавно дочь певицы упала с велосипеда на отдыхе в Коста-Рике , сломала челюсть с двух сторон и потеряла пять зубов.

Сейчас девушка проходит длительную реабилитацию. Рядом с ней находится ее любящая мама Любовь Успенская . Помогает справиться с трудным жизненным периодом Татьяне искусство — она пишет картины. Ранее девушка устроила откровенную фотосессию: измазалась в краске и позировала обнаженной. Снимки раскритиковали недоброжелатели Плаксиной.

Под последним фото из больничной палаты Татьяна обратилась к хэйтерам.

"Дорогие мои советчики — "прикиньте" если всю энергию, которая у вас уходит на обсуждение чужой жизни в Инстаграм, вы бы направили на себя! На свой ум, с моим то (или вообще с чужим) не совладать! С собственным умом вы то можете работать", — написала Плаксина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).

Дочь Успенской посоветовала злопыхателям направить свой ум на создание того, что им мило и что греет их душу. "Зависть рассыпается, когда ее признаешь! И превращается незаметно в стремление — так же как злость часто превращается в любовь. Любите и будьте любимы. Мира всем", — отметила Татьяна.

Кроме того, она добавила, что никогда не называла себя художником. "Это просто мой мир. Пусть каждый обретет свой", — заключила девушка.

Многие пользователи соцсети согласились с Татьяной. Также они пожелали дочери певицы скорейшего выздоровления. Поклонники же попросили Плаксину не обращать внимание на злопыхателей.