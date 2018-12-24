Стал известен диагноз Сергея Юрского

Родственники народного артиста РСФСР Сергея Юрского рассказали о заболевании, из-за которого его госпитализировали.

Как передает mk.ru, у 83-летнего Юрского инфекционное заболевание под названием рожа. По словам родных, Юрскому стало плохо 23 декабря, артист и его супруга сперва решили, что у него обычная сыпь, однако позже к ней добавились другие тревожащие симптомы, поднялось давление.

Позже Сергея Юрского госпитализировали во вторую инфекционную больницу. Медики сообщают, что прогноз лечения благоприятный, но из-за возраста могут случаться рецидивы.