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Стал известен диагноз Сергея Юрского 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Родственники народного артиста РСФСР Сергея Юрского рассказали о заболевании, из-за которого его госпитализировали.
Как передает mk.ru, у 83-летнего Юрского инфекционное заболевание под названием рожа. По словам родных, Юрскому стало плохо 23 декабря, артист и его супруга сперва решили, что у него обычная сыпь, однако позже к ней добавились другие тревожащие симптомы, поднялось давление.
Позже Сергея Юрского госпитализировали во вторую инфекционную больницу. Медики сообщают, что прогноз лечения благоприятный, но из-за возраста могут случаться рецидивы.
Ранее в Театре им. Моссовета рассказали, что Сергей Юрский находится на профилактическом обследовании.
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Шоу-бизнес , Сергей Юрский , Театра им. Моссовета
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