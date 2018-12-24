Тимур Родригез троллит молодых современных рэперов

Сегодня артист выпустил клип на трек "Средний палец вверх", который собрал в себе все клише образцово-показательных видеоработ современных молодых рэперов. Яркая одежда, устрашающая собака на цепи породы чихуахуа, огромный розовый пуховик, серебряные гриллзы на зубах из фольги, конфликт с полицейскими — все это и многое другое показано в клипе Родригеза. Текст тоже носит сугубо шуточный характер и отражает все самые модные тенденции рэп-звучания.