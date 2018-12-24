Тимур Родригез троллит молодых современных рэперов 

Сегодня артист выпустил клип на трек "Средний палец вверх", который собрал в себе все клише образцово-показательных видеоработ современных молодых рэперов. Яркая одежда, устрашающая собака на цепи породы чихуахуа, огромный розовый пуховик, серебряные гриллзы на зубах из фольги, конфликт с полицейскими — все это и многое другое показано в клипе Родригеза. Текст тоже носит сугубо шуточный характер и отражает все самые модные тенденции рэп-звучания.
"Мир уже никогда не будет прежним! Рэп победил на всех континентах, и я не могу это не признать. Причём, победил не просто рэп, а именно Новая Школа. Я хочу обратиться ко всем ее представителям по всему миру. Вы заставили планету отрывисто качать в унисон вашим трекам. Все ваши «скр-скр» отозвались и в моем сердце и я не в силах больше противостоять его зову! Я хочу быть таким, как вы! Даже если вы этого не хотите!" — шутит Тимур.