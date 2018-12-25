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Россия ужесточила санкции против Украины

«Тайный муж» Максаковой рассказал об их свадьбе 

Рамблер + ещё 4 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Житель Нальчика Далхат Халоев, которого называют «тайным мужем» оперной певицы Марии Максаковой, стал героем программы «На самом деле». В ходе передачи было показано интервью с мужчиной.
Халоев заявил, что они с Максаковой заключили брак на Украине. До регистрации брака у них состоялся всего один телефонный разговор.
Халоев заявил, что пышного празднования не было, так как им нужна была только регистрация. После этого они поужинали, обсудили свои дела, и мужчина улетел обратно.
кадр из программы/ Первый канал
Шоу-бизнес , Мария Максакова-Игенбергс , Нальчик
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