«Тайный муж» Максаковой рассказал об их свадьбе

Житель Нальчика Далхат Халоев, которого называют «тайным мужем» оперной певицы Марии Максаковой , стал героем программы «На самом деле». В ходе передачи было показано интервью с мужчиной.

Халоев заявил, что они с Максаковой заключили брак на Украине. До регистрации брака у них состоялся всего один телефонный разговор.

Халоев заявил, что пышного празднования не было, так как им нужна была только регистрация. После этого они поужинали, обсудили свои дела, и мужчина улетел обратно.