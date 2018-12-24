FEDUK даст концерт в Новогоднюю ночь в клубе WoW

Один из самых популярных хип-хоп и хаус-рэп FEDUK выступит в Новогоднюю ночь в клубе WOW! 2019 год начнется с чистого листа под мощные биты и ритмичный речитатив одного из самых ярких рэперов страны.

Feduk взорвет танцпол, устроит праздничный бардак и мощной волной позитива снесет все преграды на пути к новогоднему веселью. «Розовое вино», «Хлопья летят наверх», «Холостяк» — и это только начало списка хитов от FEDUK ONE LOVE, которые прозвучат в самую волшебную ночь в клубе WoW. Праздничный заряд подхватят DJ Clubkilla DJ D'Maselle и DJ Lazy B.

Их зажигательные сеты растопят декабрьский лед в и создадут настоящую wow-атмосферу в самом центре Москвы. Брызги шампанского, залпы фейерверков, водопад из конфети, высокая кухня и модная музыка — все это ждет гостей на фантастической новогодней WOW-вечеринке! LINEUP: FEDUK, DJ Clubkilla, DJ D'Maselle, DJ Lazy B Билеты можно купить здесь

Начало в 22:00 Info: +7 (495) 115 — 4— 115 Кутузовский проспект 12 стр 1