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FEDUK даст концерт в Новогоднюю ночь в клубе WoW 

Партнерский материал 43 минуты назад
Фото: предоставлено организатором
Один из самых популярных хип-хоп и хаус-рэп FEDUK выступит в Новогоднюю ночь в клубе WOW! 2019 год начнется с чистого листа под мощные биты и ритмичный речитатив одного из самых ярких рэперов страны.
Feduk взорвет танцпол, устроит праздничный бардак и мощной волной позитива снесет все преграды на пути к новогоднему веселью. «Розовое вино», «Хлопья летят наверх», «Холостяк» — и это только начало списка хитов от FEDUK ONE LOVE, которые прозвучат в самую волшебную ночь в клубе WoW. Праздничный заряд подхватят DJ Clubkilla DJ D'Maselle и DJ Lazy B.
Их зажигательные сеты растопят декабрьский лед в и создадут настоящую wow-атмосферу в самом центре Москвы. Брызги шампанского, залпы фейерверков, водопад из конфети, высокая кухня и модная музыка — все это ждет гостей на фантастической новогодней WOW-вечеринке! LINEUP: FEDUK, DJ Clubkilla, DJ D'Maselle, DJ Lazy B  Билеты можно купить здесь.
Начало в 22:00  Info: +7 (495) 115 — 4— 115  Кутузовский проспект 12 стр 1
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Шоу-бизнес
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