Светлана Лобода призналась, что в течение пяти лет торговала по выходным на рынке

Певица заявила, что в ее семье все время не хватало денег.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 25 Дек 2018 в 1:36 PST Светлана Лобода после рождения второй дочери Тильды не ушла в декретный отпуск, хотя имела на это полное право. По словам певицы, она привыкла много работать, поэтому достаточно быстро после родов вернулась на сцену. Лобода отметила, что ей приходится сегодня содержать большую семью, поэтому времени на расслабление у нее нет. Под опекой суперзвездной певицы находятся родители, сестра и некоторые другие родственники.

Лобода рассказала, что в детстве ее семья была очень бедной. Не было никакого намека на роскошь. По выходным дням Лобода вместе с мамой отправлялась на рынок, чтобы заработать немного денег на пропитание семье. Так длилось, по ее признанию, в течение пяти лет.