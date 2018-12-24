Шнуров выпустил песню о подготовке к Новому году

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил видео с отрывком новой песни в своём Instagram, в которой называет людей, готовящихся к встрече Нового года «мудилами».

На записи Шнур со свиным пятаком на лице поёт и танцует на фоне новогодней ёлки. Новый хит он назвал «Предновогодняя».

«Это был бы я не я, если б в эти даты, не нажрался как свинья и не бродил поддатый», — поёт Шнуров.

В припеве певец констатирует, что у россиян праздник — каждый день.

«"Праздник к нам приходит“, — слышу от мудил. А куда приходит, если он не уходил?», — заключает музыкант.

Подписчики певца поздравили лидера «Ленинграда» с новой успешной песней.

«Круто!» — восторгается @tatyana.nb.

«Супер))))) самая лучшая новогодняя песня за последние несколько лет))))))» — отметил пользователь под ником @palome_blanca.

«О*****но! (Офигенно — Ред.)» — не сдержала эмоций @ zoyaamois.