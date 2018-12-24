Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил видео с отрывком новой песни в своём Instagram, в которой называет людей, готовящихся к встрече Нового года «мудилами».
На записи Шнур со свиным пятаком на лице поёт и танцует на фоне новогодней ёлки. Новый хит он назвал «Предновогодняя».
«Это был бы я не я, если б в эти даты, не нажрался как свинья и не бродил поддатый», — поёт Шнуров.
В припеве певец констатирует, что у россиян праздник — каждый день.
«"Праздник к нам приходит“, — слышу от мудил. А куда приходит, если он не уходил?», — заключает музыкант.
Подписчики певца поздравили лидера «Ленинграда» с новой успешной песней.
«Круто!» — восторгается @tatyana.nb.
«Супер))))) самая лучшая новогодняя песня за последние несколько лет))))))» — отметил пользователь под ником @palome_blanca.
«О*****но! (Офигенно — Ред.)» — не сдержала эмоций @ zoyaamois.
Ранее Сергей Шнуров и Ксения Собчак обменялись матерными стихотворения в адрес друг друга. Шнур затронул тему звёздных блогов в Instagram, недоумевая, почему селебрити недовольны обсуждением своей личной жизни, хотя сами выставляют её напоказ. В стихотворении нет прямой отсылки к Собчак, однако телеведущая приняла высказывание на свой счёт и в стихотворной форме послала Шнура.