Хакеры могли украсть новые песни Пугачевой

песне «Поживи в моей шкуре» Пугачева просит не учить ее жить тех, кто не побывал «в ее шкуре».

Во второй композиции певица поет «про любовь свою» и отказывается петь о Нью-Йорке, Париже, долларах и рейтинге Forbes , так как она их «не видит».

К моменту публикации этого материала обе песни были доступны на YouTube. Сама Пугачева пока не прокомментировала новости о хакерах.

Ранее Пугачева опубликовала в Instagram афишу концерта «Алла Пугачёва. P. S.». Концерт состоится 17 апреля, через несколько дней после 70-летнего юбилея артистки.

Мероприятие пройдет в большом зале Государственного Кремлёвского дворца. СМИ писали, что билеты на концерт Пугачевой, появившиеся в кассе Кремлевского дворца, были раскуплены за один день.