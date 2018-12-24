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Хакеры могли украсть новые песни Пугачевой 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
В Сети появились новые песни Аллы Пугачевой — «Поживи в моей шкуре» и «Что вижу — то пою». Как пишет «Комсомольская правда», публикация новинок может оказаться делом рук хакеров.
В песне «Поживи в моей шкуре» Пугачева просит не учить ее жить тех, кто не побывал «в ее шкуре».
Во второй композиции певица поет «про любовь свою» и отказывается петь о Нью-Йорке, Париже, долларах и рейтинге Forbes, так как она их «не видит».
К моменту публикации этого материала обе песни были доступны на YouTube. Сама Пугачева пока не прокомментировала новости о хакерах.
Ранее Пугачева опубликовала в Instagram афишу концерта «Алла Пугачёва. P. S.». Концерт состоится 17 апреля, через несколько дней после 70-летнего юбилея артистки.
Мероприятие пройдет в большом зале Государственного Кремлёвского дворца. СМИ писали, что билеты на концерт Пугачевой, появившиеся в кассе Кремлевского дворца, были раскуплены за один день.
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Шоу-бизнес , Видео , Алла Пугачева , Forbes , Комсомольская правда
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