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Раскрыты подробности госпитализации Сергея Юрского 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Народный артист России Сергей Юрский попал в больницу из-за высокой температуры. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 24 декабря.
Отмечается, что состояние актера стабильное. Юрский был госпитализирован вечером воскресенья.
Ранее сообщалось, что артист попал в инфекционное отделение с воспалением.
83-летний Сергей Юрский снялся в таких фильмах, как «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Сказки старого волшебника», «Республика ШКИД», «Человек ниоткуда» и «Ищите женщину», а также в сериалах «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Королева Марго» и «Отцы и дети». Звание народного артиста он получил в 1987 году. В 1990-м актер снял картину «Чернов/Chernov» по собственному сценарию. Юрский также выступает в Театре имени Моссовета.
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