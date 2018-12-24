Продажа билетов на концерт Пугачевой обернулась скандалом

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Спекулянты взвинтили цены на концерт Пугачевой 

Рамблер 3 часа назад
Спекулянты продают билеты на апрельский концерт певицы Аллы Пугачевой вдвое дороже их максимальной стоимости в кассах. Об этом сообщают «Дни.ру».
На прошлой неделе на сайте Государственного Кремлевского дворца появилось объявление о том, что 17 апреля 2019 года Народна артистка СССР даст юбилейный концерт по случаю своего 70-летия.
Около тысячи билетов поступили в продажу исключительно через кассы дворца в пятницу и были куплены в течение нескольких часов.
В кассах билеты стоили 2,5-70 тысяч рублей в зависимости от близости места к сцене. Купить их можно и сейчас — у перекупщиков, — однако заплатить придется уже гораздо больше — 45-150 тысяч.
«Не понимаю я этого ажиотажа и истерик», — заявил эксперт совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
По его словам, ему не понятен «фанатизм» поклонников знаменитостей, которые готовы стоять в очередях за билетами по ночам и платить за них 150 тысяч.
Манукян отметил, что возвращение Пугачевой на сцену — это «здорово», однако со спекулянтами следует бороться, используя успешный опыт организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года.
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Шоу-бизнес , Видео , Алла Пугачева , Госдума
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