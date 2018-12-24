Продажа билетов на концерт Пугачевой обернулась скандалом

Спекулянты взвинтили цены на концерт Пугачевой

Спекулянты продают билеты на апрельский концерт певицы Аллы Пугачевой вдвое дороже их максимальной стоимости в кассах. Об этом сообщают «Дни.ру».

На прошлой неделе на сайте Государственного Кремлевского дворца появилось объявление о том, что 17 апреля 2019 года Народна артистка СССР даст юбилейный концерт по случаю своего 70-летия.

Около тысячи билетов поступили в продажу исключительно через кассы дворца в пятницу и были куплены в течение нескольких часов.

В кассах билеты стоили 2,5-70 тысяч рублей в зависимости от близости места к сцене. Купить их можно и сейчас — у перекупщиков, — однако заплатить придется уже гораздо больше — 45-150 тысяч.

«Не понимаю я этого ажиотажа и истерик», — заявил эксперт совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

По его словам, ему не понятен «фанатизм» поклонников знаменитостей, которые готовы стоять в очередях за билетами по ночам и платить за них 150 тысяч.

Манукян отметил, что возвращение Пугачевой на сцену — это «здорово», однако со спекулянтами следует бороться, используя успешный опыт организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года.