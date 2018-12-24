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Пока вы спали: ЦБ огорчил россиян
Пока вы спали: ЦБ огорчил россиян

Жена Солнцева оказалась «бабушкой-убийцей» из телешоу 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
В программе «Звезды сошлись» на НТВ рассказали, что жена актера Гогена Солнцева Екатерина Терешкович оказалась простой актрисой массовки, а не миллионершей, живущей в роскошном особняке.
По данным НТВ, дом с «итальянским мрамором», в который Солнцев и Терешкович приглашали журналистов, на самом деле сдается посуточно.
Телеканал отмечает, что женщина зарабатывала по 500 рублей за смену, снимаясь в массовых сценах.
Режиссер театра, в котором подрабатывала Терешкович, рассказала НТВ, что женщина начала участвовать в массовке пять-шесть лет назад.
Также телеканал показал отрывок из передачи «По делам несовершеннолетних», в которой Терешкович играла «бабулю-убийцу» в платочке.
кадр из программы / НТВ
Сам Солнцев заявил в Instagram, что любовь Терешкович к кино и театру — «давно известный факт».
«Катя никогда своего прошлого, ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ, не скрывала. Я устроил её играть в театр и на пару мелких проектов», — написал он.
Солнцев отметил, что с помощью массовки женщина смогла «реализовать мечты молодости о творчестве».
Отношениям 37-летнего Солнцева и 63-летней Терешкович были посвящены несколько выпусков программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым». Интернет-пользователи критиковали шоу Малахова из-за внимания к этой паре. По их мнению, такие «грязные» сюжеты со скандалами и драками не подходят для федеральных каналов.
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Шоу-бизнес , Андрей Малахов , НТВ
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