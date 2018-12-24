Жена Солнцева оказалась «бабушкой-убийцей» из телешоу

В программе «Звезды сошлись» на НТВ рассказали , что жена актера Гогена Солнцева Екатерина Терешкович оказалась простой актрисой массовки, а не миллионершей, живущей в роскошном особняке.

По данным НТВ, дом с «итальянским мрамором», в который Солнцев и Терешкович приглашали журналистов, на самом деле сдается посуточно.

Телеканал отмечает, что женщина зарабатывала по 500 рублей за смену, снимаясь в массовых сценах.

Режиссер театра, в котором подрабатывала Терешкович, рассказала НТВ, что женщина начала участвовать в массовке пять-шесть лет назад.

Также телеканал показал отрывок из передачи «По делам несовершеннолетних», в которой Терешкович играла «бабулю-убийцу» в платочке.

кадр из программы / НТВ

Сам Солнцев заявил в Instagram, что любовь Терешкович к кино и театру — «давно известный факт».

«Катя никогда своего прошлого, ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ, не скрывала. Я устроил её играть в театр и на пару мелких проектов», — написал он.

Солнцев отметил, что с помощью массовки женщина смогла «реализовать мечты молодости о творчестве».