Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слухи о разрыве с мужем — артистом Максимом Виторганом. Однако ее ответ можно трактовать по-разному.
Экс-кандидат в президенты написала в своем Instagram, что никто не должен вмешиваться в ее личную жизнь. Причем это было сделано в жесткой форме, но без мата.
«Вы никто, чтобы изменять кого-то другого», — так обратилась ко всем любопытным Собчак.
Не вмешивайтесь, не судите и «это не ваше дело», — таков общий лейтмотив послания. Пусть у каждого будет своя свобода делать, что он хочет, написала телеведущая, подчеркнув, что указывать ей, что надо делать, не надо.
Данное заявление утвердило многих во мнении, что Собчак действительно намерена разойтись с мужем. Ведь вряд ли бы в случае хороших и теплых отношений с Виторганом она стала бы писать именно такой пост, пишет «МК». Некоторые пользователи сети, впрочем, продолжают считать, что у Собчак и Виторгана в отношениях все в норме, даже несмотря на то, что они сняли обручальные кольца.