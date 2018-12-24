Волочкова пришла на премию в «голом» платье

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото с премии «Человек года» журнала FB. В подписи к посту балерина поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им ее наряд.

Волочкова выбрала для премии прозрачное платье, под которое она надела комбидрес телесного цвета.

«Если вы надели «голое» платье, то ваша фигура должна быть идеальной. Увы, к вам это не относится. Да и платье отстой», — ответила Волочковой @__irina_yakovleva__ (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Также пользователи раскритиковали балерину за «любовь к трусам».

«Вспомните «голые» платья Монро, Бейонсе, Шер на Оскаре, например. «Голое» платье может быть сексуальным, игривым, будоражащим, но грань тонкая, и сейчас пример, когда грань перешли: на спине видна часть лифчика, стринги особенно неуместны», — отметила @catel78.

«Настенька, вы и так крупная женщина, зачем лишний раз это подчеркивать, надевая такие наряды?! Платье, быть может, само по себе и ничего, но на вас оно смотрится вульгарно. Будто порноактриса из 2010х», — написала @kish_mish_bitch.

Подписчики Волочковой предположили, что дизайнер Ирина, подобравшая ей платье, хотела отомстить балерине.

«Анастасия, Вы что у Ирочки мужчинку увели? За что она вам мстит. ? такое ужасное платье..сколько же у вас врагов..мне вас жаль», — заявила @teria254.

Также пользователи сравнили платье на Волочковой с этим же платьем, но на модели.

«Посмотрела в профиле Ирочки на это же платье. Выглядит как мем: «Ожидание и реальность» На Насте не полный вариант и выглядит иначе, мягко говоря», — отметила @marinag1966.

Некоторые подписчики решили, что платье красивое, но выглядит «пошленько».