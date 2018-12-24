Дочь Якубовича «затравили» за наряд на премьере

Во второй половине ноября 20-летняя Варвара вместе с отцом посетила премьеру фильма «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда» — приквела серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере

instagram.com/umi_coral

Девушка оделась соответствующе — ученицей школы волшебников Хогвартс. Варвара Якубович надела черную мантию, полосатый шарф, галстук, в руках держала волшебную палочку, а ее губы были накрашены зеленой помадой. Стоявший рядом отец был одет в коричневую куртку-авиатор с отложным меховым воротником.

Многие поклонники Варвары не оценили ее внешний вид. По словам одних, она выглядела как «клоун», по словам других, как «уродка», по словам третьих, как «недалекая».

«Это обратная сторона популярности детей звезд», — полагает сама Варвара.

По словам девушки, она просто любит косплей, а на подобные комментарии не обращает внимания.