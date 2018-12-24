Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: ЦБ огорчил россиян
Пока вы спали: ЦБ огорчил россиян

Дочь Якубовича «затравили» за наряд на премьере 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: instagram.com/umi_coral
Дочь телеведущего Леонида Якубовича Варвару назвали «уродкой» за наряд на кинопремьере, сообщает «СтарХит».
Во второй половине ноября 20-летняя Варвара вместе с отцом посетила премьеру фильма «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда» — приквела серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере.
instagram.com/umi_coral
Девушка оделась соответствующе — ученицей школы волшебников Хогвартс. Варвара Якубович надела черную мантию, полосатый шарф, галстук, в руках держала волшебную палочку, а ее губы были накрашены зеленой помадой. Стоявший рядом отец был одет в коричневую куртку-авиатор с отложным меховым воротником.
Многие поклонники Варвары не оценили ее внешний вид. По словам одних, она выглядела как «клоун», по словам других, как «уродка», по словам третьих, как «недалекая».
«Это обратная сторона популярности детей звезд», — полагает сама Варвара.
По словам девушки, она просто любит косплей, а на подобные комментарии не обращает внимания.
Комментарии
Шоу-бизнес , Леонид Якубович , Гарри Поттер , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: ЦБ «огорчил» россиян41
Названо место начала Третьей мировой войны399
Украинцы разгромили пансионат на границе с Крымом815
Смертельное цунами в Индонезии
Народ привел в бешенство сюжет «России 1»237
Видео
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:54
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
Общество
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Криминал
00:37
Вежливый медведь не стал штурмовать дом
Общество Происшествия
00:49
В деле детей брянских чиновников появились важные детали
Общество
00:29
Россиянам напомнили о шестидневке
Общество
03:23
«Училка» раскритиковала Урганта за безграмотность
Шоу-бизнес
00:16
Пир во время «войны»: Порошенко обвинили в мотовстве
В мире Статьи
01:00
В тамбовском магазине разыгралась драма
Криминал Происшествия
03:29
Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение