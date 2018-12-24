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Названо место начала Третьей мировой войны
Названо место начала Третьей мировой войны

Собчак жестко отреагировала на стихи Шнурова 

Рамблер + ещё 8 5 часов назад
Телеведущая Ксения Собчак в своём Instagram жёстко отреагировала на стихотворение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который в своём аккаунте задался вопросом о звёздных блогах. Музыкант недоумевает, почему выкладывая свою жизнь напоказ, артисты негативно реагируют на обсуждение поклонниками своей личной жизни. Собчак приняла высказывание на свой счёт и послала Шнурова.
Певец выложил пост вечером 23 декабря. Фотографию с кошкой на руках он подписал тремя четверостишиями.
«Ну до чего ж смешные медиаперсоны!
Под свет софитов сами выставляли,
Всю жизнь свою, фигуры и фасоны,
Семью, потом вдруг удивляются, — с *** (с чего бы — Ред.),
Все копошатся, ой, в пространстве ихнем?»
(здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — Ред.)
В стихотворении нет прямого упоминания Собчак. Впрочем, Ксения посчитала, что, таким образом, Шнуров отреагировал на слухи о скором разводе звезды с супругом Максимом Виторганом и спустя несколько часов жёстко ответила музыканту в своём Instagram.
«Хочу сказать, с добром и не без лишней
лести — Идите на *** все! Ну, а точнее — лезьте!
И прихватите вы с собой в дорогу,
*** мечту, Серёгу!»
Собчак отметила, что стихотворение посвящается именно Шнурову, указав в посте ссылку на его аккаунт.
«…фром зе ботом оф май харт!)))» — заключила телевеущая.
Комментарии22
Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Ксения Собчак , Сергей Шнуров
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