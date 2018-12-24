Собчак жестко отреагировала на стихи Шнурова

Телеведущая Ксения Собчак в своём Instagram жёстко отреагировала на стихотворение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова , который в своём аккаунте задался вопросом о звёздных блогах. Музыкант недоумевает, почему выкладывая свою жизнь напоказ, артисты негативно реагируют на обсуждение поклонниками своей личной жизни. Собчак приняла высказывание на свой счёт и послала Шнурова.

Певец выложил пост вечером 23 декабря. Фотографию с кошкой на руках он подписал тремя четверостишиями.

«Ну до чего ж смешные медиаперсоны!

Под свет софитов сами выставляли,

Всю жизнь свою, фигуры и фасоны,

Семью, потом вдруг удивляются, — с *** (с чего бы — Ред.),

Все копошатся, ой, в пространстве ихнем?»

(здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — Ред.)

В стихотворении нет прямого упоминания Собчак. Впрочем, Ксения посчитала, что, таким образом, Шнуров отреагировал на слухи о скором разводе звезды с супругом Максимом Виторганом и спустя несколько часов жёстко ответила музыканту в своём Instagram.

«Хочу сказать, с добром и не без лишней

лести — Идите на *** все! Ну, а точнее — лезьте!

И прихватите вы с собой в дорогу,

*** мечту, Серёгу!»

Собчак отметила, что стихотворение посвящается именно Шнурову, указав в посте ссылку на его аккаунт.