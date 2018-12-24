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Шнуров и Собчак устроили перепалку в соцсетях 

РИА Новости 33 минуты назад
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак обменялись нецензурными стихами в адрес друг друга.
Шнуров опубликовал в своем Instagram стих, в котором, вероятно, прокомментировал слухи о возможном расставании Собчак с ее мужем Максимом Виторганом. При этом музыкант упрекнул телеведущую в том, что она сама выносит в публичное пространство подробности своей личной жизни, а затем "жалуется" на излишние внимание к своей персоне.
"Ну, до чего ж смешные медиаперсоны! Под свет софитов сами выставляли, всю жизнь свою, фигуры и фасоны, семью, потом вдруг удивляются…"
Собчак в своем Instagram прокомментировала стихотворение Шнурова, используя при этом нецензурную лексику, а также оскорбительно высказалась о тех, кто, как она считает, слишком пристально следит за ее личной жизнью.
"Всем тем, кто в ожидании кинца "Смотрите, она вышла без кольца". С утра все "кумушки" заняли в зале место, чтоб помесить всех сплетен тесто", — написала телеведущая.
Ранее пользователи социальной сети Instagram обратили внимание на то, что Ксения Собчак и Максим Виторган стали публиковать фото без обручальных колец.
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Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Ксения Собчак , Сергей Шнуров
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