Шнуров и Собчак устроили перепалку в соцсетях

Шнуров опубликовал в своем Instagram стих, в котором, вероятно, прокомментировал слухи о возможном расставании Собчак с ее мужем Максимом Виторганом . При этом музыкант упрекнул телеведущую в том, что она сама выносит в публичное пространство подробности своей личной жизни, а затем "жалуется" на излишние внимание к своей персоне.

"Ну, до чего ж смешные медиаперсоны! Под свет софитов сами выставляли, всю жизнь свою, фигуры и фасоны, семью, потом вдруг удивляются…"

Собчак в своем Instagram прокомментировала стихотворение Шнурова, используя при этом нецензурную лексику, а также оскорбительно высказалась о тех, кто, как она считает, слишком пристально следит за ее личной жизнью.

"Всем тем, кто в ожидании кинца "Смотрите, она вышла без кольца". С утра все "кумушки" заняли в зале место, чтоб помесить всех сплетен тесто", — написала телеведущая.

Ранее пользователи социальной сети Instagram обратили внимание на то, что Ксения Собчак и Максим Виторган стали публиковать фото без обручальных колец.