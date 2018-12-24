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Блогера Амирана Сардарова отпустили из полиции 

РИА Новости 3 часа назад
Автора YouTube-канала "Дневник хача" Амирана Сардарова, задержанного в центре Москвы во время встречи с подписчиками, отпустили из полиции, об этом он сам сообщил в своем Instagram.
Сардаров на видеозаписи, сделанной в автомобиле, поблагодарил полицейских, которые, по его словам, вытащили его из толпы из-за начинающегося "хаоса". Он также пообещал впредь проводить только санкционированные встречи.
Ранее блогер через Instagram пригласил своих фанатов на встречу в центре Москвы, анонсировав раздачу подарков. Однако желающих оказалось слишком много — они перекрыли дорогу и полностью заблокировали движение, после чего Сардарова в костюме Деда Мороза задержали сотрудники полиции, а сам он призвал собравшихся разойтись.
Известность Амирану Сардарову принес YouTube-канал "Дневник хача", созданный в июне 2015 года. Сейчас у него более трех миллионов подписчиков.
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