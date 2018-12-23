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Билан, Гузеева и Барановская показали свои новогодние елки 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: РИА Новости
Звезды ждут наступления праздников.
До Нового года осталось меньшей 10 дней и многие уже успели нарядить елку и поделиться снимками в соцсетях. Звезды российского шоу-бизнеса не отстают от тенденции и также показывают поклонникам свои новогодние елки.
Так, Дима Билан опубликовал снимок с главным символом предстоящих праздников, установленным у него в офисе. Поклонники оценили необычный дизайн елки и поздравили артиста с наступающим Новым годом.
Огромную елку с многочисленными украшениями показала своим подписчикам телеведущая и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина — Юлия Барановская. Снимок получился очень теплым и семейным — на нем Юлия позирует фотографу со своими детьми. Она рассказала, что на несколько дней семейство уедет отдыхать, но к Новому году вернется домой, чтобы отметить наступление праздника с елкой и снегом.
Однако больше всего своих подписчиков умилила актриса и телеведущая Лариса Гузеева. Она опубликовала снимок своего новогоднего стола с маленькой скромной елочкой. Гузеева призналась, что это елке уже 50 лет.
«Раньше смотреть на нее было смешно смотреть — беднее не бывает, а сейчас сердце щемит от милоты», — написала актриса на своей странице в Instagram.
Подписчики отметили, что от этого снимка повеяло ностальгией.
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Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Дима Билан , Юлия Барановская , Лариса Гузеева
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