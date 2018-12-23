Киркоров рассказал о двойственности Пугачёвой

Певец Филипп Киркоров , стремительно набирающий популярность среди молодёжи своими экстравагантными песнями и клипами, рассказал о «настоящей» Алле Пугачёвой . По его словам в разводе был виноват он, поскольку не мог дать «примадонне» такого внимания, которое она получает от своего нынешнего мужа Максима Галкина

В то же время исполнитель отметил и некую двойственность своей экс-супруги.

«На сцене Алла играла амплуа «люби меня», а в жизни это суровый и принципиальный человек», — сказал он в документальном фильме «Цвет настроения синий».

Музыкант подчеркнул, что его совместную жизнь с композитором нельзя назвать безоблачной, однако именно в этих отношениях он научился тому, что впоследствии пригодилось ему в жизни.

Киркоров и Пугачёва поженились в 1994 году. Вместе известные эстрадные певцы прожили 11 лет.

Ранее News.ru писал, что билетов на юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, продажа которых стартовала 21 декабря, не осталось в продаже. Перекупщики не дремлют и предлагают приобрести их за 150 тысяч рублей.