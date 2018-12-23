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Собчак отреагировала на слухи о разводе с мужем 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Ксения Собчак отреагировала на слухи о том, что в ее семье проблемы. Впрочем, сделала это в такой форме, что никакой ясности в происходящее это не внесло. Чтобы изложить свою позицию. она процитировала в своем инстаграме индийского проповедники и мистика Ошо. Смысл сказанного сводится к следующему: не вмешивайтесь в чужую личную жизнь со своими суждениями, займитесь собой.
«Посмотрите на этот совет.
Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто.
Это послание таково: не вмешивайтесь.
Это послание таково: не судите.
Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого.
Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это.
Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью.
Пусть у каждого будет свобода делать своё», — отметила она.
Никакого упоминания супруга в ее посте нет, однако фолловеры все-таки связывают этот неожиданный манифест с непростым периодом в личной жизни Собчак.
Ранее сообщалось, что в паре Ксения Собчак-Максим Виторган возникли проблемы. В их окружении ходят слухи о романе телеведущей с театральным режиссером Константином Богомоловым, кроме того и Виторган, и Собчак были замечены без обручальных колец.
Виторган не комментирует новости о проблемах в своей семье. Собчак также предпочитает не распространяться на эту тему.
Виторган и Собчак поженились в 2013 году. Пара воспитывает сына Платона, который родился в ноябре 2016 года.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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