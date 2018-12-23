«Голубь мира»: Алибасов помирил Федосееву-Шукшину с дочерью

Новоиспеченный муж вдовы Лидии Федосевой-Шукшиной в преддверии Нового года попытался помирить родных супруги. Бари Алибасов встретился с дочерью жены.

Продюсер "На-на" приятно удивлен, что ему начало удаваться сблизиться с родственниками супруги и примирить семейство. Так, дочь 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга назвала его "голубем мира".

Дочери актрисы Мария и Ольга критически отнеслись к браку матери и на свадьбу не пришли. Они скептически и настороженно относились к новому мужу матери Бари Алибасову. "После того, как он пригласил меня к себе в гости, мы с ним много часов общались, мне стало ясно, что он действительно настроен защищать маму. Он деловой человек. И хочет, чтобы родные наладили хорошие человеческие отношения", — цитирует Ольгу Шукшину сайт "Комсомольская правда".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Б. Алибасов+НАНА (@alibasov_nana) 21 Ноя 2018 в 1:12 PST По ее словам, Алибасов старается найти общий язык со всеми. Так что он выступил этаким "голубем мира".