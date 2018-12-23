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Собчак отреагировала на слухи о расставании с Виторганом 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Instagram
После того, как звездная пара телеведущих Ксения Собчак и Максим Виторган сняли свои обручальные кольца, пользователи Сети и СМИ начали предполагать, что в семейной жизни знаменитостей наступил кризис.
Слухи о том, что у знойной блондинки появился новый ухажер начали распространяться в интернет-пространстве со скоростью света. В прессе начали появляться статьи, в которых Собчак приписывали роман с театральным режиссером Констнатином Богомоловым.
А пользователи Сети, которые обнаружили исчезновение обручального кольца с пальца телеведущей, с охотой поверили этой информации. Долгое время пара не комментировала происходящее на просторах Всемирной паутины.
Однако позже журналистка опубликовала пост на своей страничке в Instagram, в котором ответила на появившуюся весть о своей измене. В публикации Собчак попросила любопытных поклонников не вмешиваться в ее личную жизнь.
— Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью, — написала телеведущая.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак и Максим Виторган сняли обручальные кольца.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Ксения Собчак
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