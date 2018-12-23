«Джигарханяна давно нет в живых»

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Мазур сообщила о возможной смерти Джигарханяна 

Рамблер 2 часа назад
Элина Мазур, которая ранее была доверенным лицом бывшей жены актера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской заявила, что та прекрасно знает, что Джигарханян находится в плохой физической форме, либо скончался.
«Цымбалюк-Романовская прекрасно знает, что Армен Борисович Джигарханян находится, по всей видимости, в плохой физической форме, или вообще уже вне ее», — передает ее слова Рен ТВ.
По словам женщины, Джигарханян с октября не был в своей квартире. Мазур, которая туда приезжала, имела возможность убедиться в этом. По ее словам, он давно не выходит на связь.
Ранее стало известно, что Мазур попала в больницу с инсультом. Она заявила об угрозах в свой адрес и попытках заставить ее отказаться от показаний против Цымбалюк-Романовской.
«Примерно с марта на меня начались очень серьезные наезды вплоть до физических расправ, я пыталась это публиковать, это умалчивали, меня трижды избивали, принуждая отказаться от показаний в СК, которые я дала против Цымбалюк-Романовской в пользу Джигарханяна, мне угрожали всеми доступными, возможными способами», — сказала она.
Ранее Цымбалюк-Романовская была признана виновной по делу о вторжении в личную жизнь своего супруга из-за того, что она установила скрытую камеру в его кабинете. Ее обязали выплатить 200 тыс. рублей, а также назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.
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Шоу-бизнес , Видео
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