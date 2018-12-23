«Джигарханяна давно нет в живых»

Мазур сообщила о возможной смерти Джигарханяна

Элина Мазур, которая ранее была доверенным лицом бывшей жены актера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской заявила, что та прекрасно знает, что Джигарханян находится в плохой физической форме, либо скончался.

«Цымбалюк-Романовская прекрасно знает, что Армен Борисович Джигарханян находится, по всей видимости, в плохой физической форме, или вообще уже вне ее», — передает ее слова Рен ТВ.

По словам женщины, Джигарханян с октября не был в своей квартире. Мазур, которая туда приезжала, имела возможность убедиться в этом. По ее словам, он давно не выходит на связь.

Ранее стало известно, что Мазур попала в больницу с инсультом. Она заявила об угрозах в свой адрес и попытках заставить ее отказаться от показаний против Цымбалюк-Романовской.

«Примерно с марта на меня начались очень серьезные наезды вплоть до физических расправ, я пыталась это публиковать, это умалчивали, меня трижды избивали, принуждая отказаться от показаний в СК, которые я дала против Цымбалюк-Романовской в пользу Джигарханяна, мне угрожали всеми доступными, возможными способами», — сказала она.

Ранее Цымбалюк-Романовская была признана виновной по делу о вторжении в личную жизнь своего супруга из-за того, что она установила скрытую камеру в его кабинете. Ее обязали выплатить 200 тыс. рублей, а также назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.