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Рустам Солнцев посоветовал Собчак отправиться на «Дом-2» в поисках нового жениха 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Бывший участник проекта уверен, что светская львица должна вернуться туда в роли участницы.
Бывший участник скандального проекта «Дом-2» Рустам Солнцев посоветовал телеведущей и светской львице Ксении Собчак отправиться на проект «Дом-2», где, как он не сомневается, она сможет встретить свою новую любовь. По словам Солнцева, всю историю с разводом Собчак и ее супруг Максим Виторган выдумали ради пиара. Он уверен, что это продолжение истории со второй беременностью телеведущей.
Рустам Солнцев уверен, что Ксения Собчак очень скучает по проекту «Дом-2», где когда-то была ведущей. Однако сейчас, как он думает, она должна вернуться туда в роли обычной участницы. Солнцев добавил, что месяц назад «звезда полей и огородов» зачем-то выдумала историю со своей беременностью. Публика долго судачила, однако успокоилась, поэтому понадобился новый информационный повод. Теперь она, как считает Солнцев, разыгрывает расставание со своим мужем.
Солнцев уверен, что вся эта история с разводом шита белыми нитками. Обычно при расставании люди слезы льют, а Солнцев ничего подобного не видит. Он сказал, что на «Доме-2» очень много подобных историй. Правда, они чуть интересней, чем тот фарс, который сейчас разыгрывают Собчак и Виторган, сообщает «СтарХит».
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Рустам Солнцев , Максим Виторган , Ксения Собчак , StarHit
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