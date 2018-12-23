Рустам Солнцев посоветовал Собчак отправиться на «Дом-2» в поисках нового жениха

Бывший участник проекта уверен, что светская львица должна вернуться туда в роли участницы.

Бывший участник скандального проекта «Дом-2» Рустам Солнцев посоветовал телеведущей и светской львице Ксении Собчак отправиться на проект «Дом-2», где, как он не сомневается, она сможет встретить свою новую любовь. По словам Солнцева, всю историю с разводом Собчак и ее супруг Максим Виторган выдумали ради пиара. Он уверен, что это продолжение истории со второй беременностью телеведущей.

Рустам Солнцев уверен, что Ксения Собчак очень скучает по проекту «Дом-2», где когда-то была ведущей. Однако сейчас, как он думает, она должна вернуться туда в роли обычной участницы. Солнцев добавил, что месяц назад «звезда полей и огородов» зачем-то выдумала историю со своей беременностью. Публика долго судачила, однако успокоилась, поэтому понадобился новый информационный повод. Теперь она, как считает Солнцев, разыгрывает расставание со своим мужем.