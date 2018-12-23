Барбара Брыльска рассказала о жестокости врачей

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Барбара Брыльска рассказала о смерти родственников 

Рамблер 1 час назад
Польская актриса Барбара Брыльска, которую в России запомнили по роли Нади в фильме «Ирония судьбы или с Легким паром!», в интервью программе «Выход в люди» рассказала, что 2018 год оказался для нее годом потерь: из-за халатности врачей умерла ее мать и ушел из жизни муж, сообщает StarHit.
«2018 год стал для меня самым худшим. За исключением того года, когда умерла моя дочь, этот был самым ужасным. Теперь ушел из жизни отец моих детей и моя мама. Мне не хочется жить, нет сил. Я всегда была очень энергичной. Сейчас тоже хочется сделать и то, и это, а сил никаких на это нет», — поделилась актриса.
По ее словам, мать, несмотря на очень почтенный возраст, чувствовала себя отлично. Но именно из-за возраста врачи не лечили ее должным образом.
«Знаете, моей маме было 99 лет, она должна была дожить до столетия, но сломала ногу. В этом возрасте ее просто оставили дома, через несколько дней она умерла. У нее начались воспалительные процессы, но когда они узнали, сколько маме лет, решили не помогать. Это ужасно», — рассказала Брыльска.
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Шоу-бизнес , Видео , Барбара Брыльска , StarHit
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