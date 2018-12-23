Бузова приболела перед новогодними корпоративами и концертами

Телеведущая и певица Ольга Бузова , у которой сейчас начинается сезон интенсивной предновогодней работы, внезапно заболела.

По признанию самой телеведущей, ее организм не выдержал нагрузок.

Ведущую ждут напряженные съемки в реалити-шоу «Дом-2», работа на корпоративах. Однако, как сообщила сама знаменитость, сейчас все ее планы под угрозой. У нее температура 39,1.

«Сейчас смою макияж, надену теплую пижамку и буду лечиться. Мне так обидно, ведь я себя берегла, специально тепло одевалась, но организм дал сбой в самый ответственный период, когда так много съемок и работы», — написала она в Инстаграме.

Она также отметила, что ей некогда болеть.

«Очень надеюсь, что завтра буду чувствовать себя намного лучше. Все, что необходимо, делаю, — сообщила Бузова. — Спасибо вам, мои хорошие за заботу, и за то, что переживаете. Весь оставшийся декабрь расписан по минутам, еще и концерт в новогоднюю ночь».

Ранее сообщалось, что выступление Бузовой на новогоднем вечере стоит около двух миллионов рублей и на 500 тысяч больше, если ее приглашают в качестве ведущей.