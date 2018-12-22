Михалков и Бондарчук указали Киркорову его место

Откровенный разговор о мечтах и реальности в жизни Филиппа Киркорова состоялся в рамках документального проекта: за известным певцом в течение 10 дней ходили люди с телекамерами и задавали ему вопросы. Поп-король за это время поделился своими воспоминаниями, взглядами на жизнь, размышлениями об успехе и планами на будущее.

Киркоров признался, что мечтает о карьере в кино. Певец рассказал, что в детстве жил напротив кинотеатра "Иллюзион" — и каждый вечер после школы бегал туда на сеансы. Там показывали классику кинематографа — фильмы, которые нельзя было увидеть в других кинотеатрах Москвы.

"Я пересмотрел все. И волей-неволей я стал человеком, который влюблен в кино. Хотел бы сниматься гораздо чаще", — признался артист.

По словам Киркорова, он делился своими мечтами с Никитой Михалковым и Федором Бондарчуком. Но оба режиссера сразу объяснили певцу, почему ему надо забыть об актерских амбициях — и тем более о больших ролях в кино.

"Кого бы ты хотел сыграть?" — задал мне Никита Сергеевич вопрос. "Вообще, хоть в театре, хоть в кино, я — Король Лев. Не Гамлет", — ответил я тогда. И он сказал: "Беда в том, что вот ты выйдешь на сцену или войдешь в кадр, и все равно все будут видеть Киркорова. Что бы ты ни сыграл", — пожаловался артист.

А Федор Бондарчук как-то сказал, что, даже если он сделает Филиппа в каком-нибудь фильме упырем, все равно будут торчать заячьи уши Киркорова. И это печать на всю жизнь, сетует певец.

Филипп Киркоров признает, что виноват во всем он сам — образ, который артист взращивал в течение 30 лет, прочно осел в сознании людей. Так что приходится в кино играть себя самого, заключил Киркоров в документальном фильме "Цвет настроения", снятом телегидом "ВокругТВ".