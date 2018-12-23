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На волне слухов о расставании с Виторганом Собчак советует «не судить» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на появившиеся в социальных сетях и СМИ слухи о ее расставании с актером Максимом Виторганом.
«Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто», — написала Собчак в Instagram, разместив на своей странице цитату индийского философа и мистика Ошо:
«Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это. Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью. Пусть у каждого будет свобода делать свое».
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто. Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это. Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью. Пусть у каждого будет свобода делать своё. (С)

Публикация от  Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Собчак и Виторган перестали носить обручальные кольца — об этом свидетельствуют новые фотографии, появившиеся в социальных сетях. Кроме того, в прессе появились сообщения о том, что супруги встретят Новый год не вместе. До этого появились сообщения о романе Собчак и режиссера Константина Богомолова.
У Собчак и Виторгана есть общий сын Платон. С марта 2018 года в СМИ ходили слухи о новой беременности Собчак, однако позднее телеведущая опровергла эти сообщения.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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