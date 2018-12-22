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Барбара Брыльска призналась, что не хочет жить 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Актриса Барбара Брыльска призналась, что до сих пор переживает утрату своих близких — мамы и своего избранника. Она рассказала, что не хочет жить после того, как не стало ее родных. Обе эти потери произошли в этом году, и звезда до сих пор от них не отошла.
Звезда самого новогоднего фильма России и постсоветского пространства «Ирония судьбы» отметила, что чувствует себя очень одинокой. Кроме того, она рассказала, что виноватыми в потери считает врачей, которые не смогли спасти ее мать.
Как передает Starhit, сама Брыльска сказала, что считает 2018 год самым худшим за исключением того года, когда ушла из жизни ее дочь. Актриса рассказала, что у нее нет никаких сил, и она не страдает от депрессии, но она не хочет жить до ста лет, смысла она никакого в этом не видит.
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Шоу-бизнес , Барбара Брыльска
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