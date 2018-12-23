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«Истерика и ажиотаж»: что происходит вокруг концерта Пугачевой 

Дни.ру 53 минуты назад
Билеты на юбилейный концерт Аллы Пугачевой начали продавать 21 декабря. И, хотя до самого события еще более 3 месяцев, заветные кусочки картона уже трудно достать: у перекупщиков цены взлетели до 150 тысяч рублей. Эксперты не понимают, как можно платить такие деньги — пусть и за концерт любимого артиста.
Примадонне исполняется 70 лет. Алла Пугачева в честь юбилея снова выйдет на сцену, с которой уже неоднократно уходила, для поклонников это, конечно, важное событие. и все же ажиотаж вокруг этого мероприятия чрезмерный.
"Не понимаю я этого ажиотажа и истерик в отношении апрельского концерта Пугачевой. Хотя, разумеется, я никогда не пойму и природы фанатизма в отношении артистов. Ну нравится артист, ну можно при желании сходить на его концерт. Но чтобы по ночам стоять за билетами — этого я никогда не смогу понять", — говорит член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Здорово, что Пугачева снова будет на сцене. Но неужели найдутся те, кто будут у перекупщиков эти билеты по 150 000 покупать?", — задается вопросом эксперт.
По мнению Манукяна, следует взять за основу опыт проведения чемпионата мира по футболу и активно бороться со спекуляцией билетами. Любые попытки перепродажи билетов необходимо жестко пресекать.
Напомним, официальная цена на билеты на концерт Пугачевой — от 2500 до 70 000 рублей. Однако перекупщики продают билеты в два-три раза дороже номинала — по 150 тысяч рублей в первом ряду и по 45 тысяч — в 25-м ряду партера. Они говорят, что такого ажиотажа не было даже когда Пугачева в очередной раз прощалась со сценой — в 2009 году в том же Кремле она представляла программу "Сны о любви".
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Шоу-бизнес , Видео , Алла Пугачева , Госдума
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