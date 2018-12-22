Оголившаяся Волочкова нырнула в ледяную купель

Париться надо не о личной жизни звезд, а в бане — с последующим купанием в ледяной купели. Анастасия Волочкова показала подписчикам, как закалять тело и дух.

Видеоинструкция от Волочковой появилась на странице балерины в Instagram. Артистка, известная своими экстремальными шпагатами в снегу, на сей раз решила погрузиться в ледяную воду.

"Во льдах. А вы часто окунаетесь в ледяные купели?", — подписала пост Анастасия.

На видео закутанная в полотенце Волочкова разбивает лед в купели. Затем, сбросив единственный покров, прикрывается веником и погружается в воду. Артистка призывает всех поклонников следовать ее примеру — но при этом признается, что ей очень холодно.

Напомним, на днях Анастасия Волочкова вышла на большую сцену в качестве поющей балерины. Звезда утверждает, что ей помогла сама Пугачева . Поклонники Настю в новом амплуа восприняли неоднозначно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 20 Дек 2018 в 11:03 PST Видео своего выступления на недавнем концерте Волочкова опубликовала в Instagram. Одетая в сверкающее платье изумрудного цвета балерина исполнили знаменитый хит Аллы Пугачевой из советского кинофильма "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Некоторые особо преданные фанаты расхвалили вокальные данные Волочковой. Но большинству смена амплуа Анастасии Волочковой не особо понравился — по мнению подписчиков, лучше бы балерина читала стихи..