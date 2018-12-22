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Оголившаяся Волочкова нырнула в ледяную купель 

Дни.ру 31 минуту назад
Париться надо не о личной жизни звезд, а в бане — с последующим купанием в ледяной купели. Анастасия Волочкова показала подписчикам, как закалять тело и дух.
Видеоинструкция от Волочковой появилась на странице балерины в Instagram. Артистка, известная своими экстремальными шпагатами в снегу, на сей раз решила погрузиться в ледяную воду.
"Во льдах. А вы часто окунаетесь в ледяные купели?", — подписала пост Анастасия.
На видео закутанная в полотенце Волочкова разбивает лед в купели. Затем, сбросив единственный покров, прикрывается веником и погружается в воду. Артистка призывает всех поклонников следовать ее примеру — но при этом признается, что ей очень холодно.
Напомним, на днях Анастасия Волочкова вышла на большую сцену в качестве поющей балерины. Звезда утверждает, что ей помогла сама Пугачева. Поклонники Настю в новом амплуа восприняли неоднозначно.
Видео своего выступления на недавнем концерте Волочкова опубликовала в Instagram. Одетая в сверкающее платье изумрудного цвета балерина исполнили знаменитый хит Аллы Пугачевой из советского кинофильма "Ирония судьбы, или С легким паром!".
Некоторые особо преданные фанаты расхвалили вокальные данные Волочковой. Но большинству смена амплуа Анастасии Волочковой не особо понравился — по мнению подписчиков, лучше бы балерина читала стихи..
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Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Волочкова , Алла Пугачева
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