Виторгана заметили без обручального кольца

В паре Ксения Собчак-Максим Виторган возникли проблемы. Как сообщает СтарХит , в окружении Собчак ходят слухи о ее романе с театральным режиссером Константином Богомоловым , а Виторган был замечен без обручального кольца.

Телеведущая также стала появляться на публике без обручального кольца. Светский персонаж Божена Рынска заявила о том, что Собчак скоро бросит своего мужа, и пригласила его в гости на Новый год. Впрочем, позже Рынска опровергла свои сообщения, написав в фейсбуке, что у нее нет телеграм-канала, и развод Собчак и Виторгана она не предсказывала.

Виторган не комментирует новости о проблемах в своей семье. Собчак также предпочитает не распространяться на эту тему.

Виторган и Собчак поженились в 2013 году. Пара воспитывает сына Платона, который родился в ноябре 2016 года.