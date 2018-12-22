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Виторгана заметили без обручального кольца 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В паре Ксения Собчак-Максим Виторган возникли проблемы. Как сообщает СтарХит, в окружении Собчак ходят слухи о ее романе с театральным режиссером Константином Богомоловым, а Виторган был замечен без обручального кольца.
Телеведущая также стала появляться на публике без обручального кольца. Светский персонаж Божена Рынска заявила о том, что Собчак скоро бросит своего мужа, и пригласила его в гости на Новый год. Впрочем, позже Рынска опровергла свои сообщения, написав в фейсбуке, что у нее нет телеграм-канала, и развод Собчак и Виторгана она не предсказывала.
Виторган не комментирует новости о проблемах в своей семье. Собчак также предпочитает не распространяться на эту тему.
Виторган и Собчак поженились в 2013 году. Пара воспитывает сына Платона, который родился в ноябре 2016 года.
Шоу-бизнес , Константин Богомолов
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