Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

София Ротару нашла страну для заработка 

Ридус 1 час назад
Фото: Instagram
Народная артистка СССР София Михайловна Ротару оказалась в этом году в непростом положении. Всего за несколько дней до традиционного предновогоднего «чеса», начинающегося обычно с культурно-массового мероприятия «Песня года», президент ее страны Петр Порошенко ввел в ряде приграничных с Россией украинских областей военное положение.
Ехать выступать на «Песне года» (которую Ротару, к слову, не пропускала на протяжении 44 лет, с 1973 года), артистка не захотела, опасаясь украинских националистов. Выступать на многочисленных российских корпоративах — не рискнула.
А расценки на выступление Ротару «в ридной Украине» оказались не по карману большинству зрителей.
Концертный директор певицы Сергей Лаврова рассказывал, что в России ей предлагали от 50 тысяч евро за два-три выхода на сцену. «Но София Михайловна отказалась. Она вне политики, поэтому не хочет, чтобы политические распри как-то отразились на ее семье», — цитирует представителя Ротару News.ru.
Теперь Герой Украины будет зарабатывать, выступая в Казахстане. Там спокойно, красиво и у людей есть деньги на то, чтобы послушать 71-летнюю исполнительницу.
Ридус: последние новости
«Самозабвенно целовались»: Рунет обсуждает уход Собчак от мужа к Богомолову «Баблохоррор»: новый клип Шнурова разочаровал пользователей Сети Тест: Выберите музейный экспонат и узнайте своё будущее
Комментарии
Шоу-бизнес , Петр Порошенко , София Ротару
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России ответили на «сигнал» британских ВМС165
Опубликованы первые кадры с места пожара в Соликамске20
Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ206
В Донбасс прибыли танки ВСУ1259
В Киеве заявили о новой атаке пранкеров
Видео
04:52
Новый виток: США вновь обвиняют Россию
США Ближний Восток
00:31
Ракета «Протон» вывела на орбиту российский спутник
Технологии Наука и техника
01:46
В России ответили на «сигнал» британских ВМС
Политика Армия
00:52
Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
В мире Украина
00:31
Слонята для «Уголка дедушки Дурова» прибыли в Москву
Новости Москвы
05:06
Помощь США Украине назвали «мелочью на чай»
В мире Украина
00:48
Появились подробности ЧП в Пермском крае
Пожары Происшествия
02:20
Пожар на шахте в Соликамске: заблокированы горняки
Происшествия Пожары
04:00
Новогодние санкции: Порошенко видит символы
В мире Статьи
05:15
В Донбасс прибыли танки ВСУ
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение