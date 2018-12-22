София Ротару нашла страну для заработка

Народная артистка СССР София Михайловна Ротару оказалась в этом году в непростом положении. Всего за несколько дней до традиционного предновогоднего «чеса», начинающегося обычно с культурно-массового мероприятия «Песня года», президент ее страны Петр Порошенко ввел в ряде приграничных с Россией украинских областей военное положение.

Ехать выступать на «Песне года» (которую Ротару, к слову, не пропускала на протяжении 44 лет, с 1973 года), артистка не захотела, опасаясь украинских националистов. Выступать на многочисленных российских корпоративах — не рискнула.

А расценки на выступление Ротару «в ридной Украине» оказались не по карману большинству зрителей.

Концертный директор певицы Сергей Лаврова рассказывал, что в России ей предлагали от 50 тысяч евро за два-три выхода на сцену. «Но София Михайловна отказалась. Она вне политики, поэтому не хочет, чтобы политические распри как-то отразились на ее семье», — цитирует представителя Ротару News.ru.

Теперь Герой Украины будет зарабатывать, выступая в Казахстане. Там спокойно, красиво и у людей есть деньги на то, чтобы послушать 71-летнюю исполнительницу.