Дмитрий Тарасов выложил полуобнаженные фото с женой

Футболист устроил пикантную фотосессию на пляже.

Российский футболист Дмитрий Тарасов порадовал поклонников снимками с супругой. Спортсмен опубликовал в своем аккаунте в Instagram откровенные полуобнаженные фото с женой на пляже.

В настоящий момент пара отдыхает на Мальдивах, где и были сделаны довольно романтичные снимки влюбленных: спортсмен и его жена обнимаются и смеются под пальмой на фоне моря. Это первые подобные снимки, которые супруги показали общественности, до этого пара выкладывала в основном фото с дочерью.