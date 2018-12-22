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Дмитрий Тарасов выложил полуобнаженные фото с женой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Instagram
Футболист устроил пикантную фотосессию на пляже.
Российский футболист Дмитрий Тарасов порадовал поклонников снимками с супругой. Спортсмен опубликовал в своем аккаунте в Instagram откровенные полуобнаженные фото с женой на пляже.
В настоящий момент пара отдыхает на Мальдивах, где и были сделаны довольно романтичные снимки влюбленных: спортсмен и его жена обнимаются и смеются под пальмой на фоне моря. Это первые подобные снимки, которые супруги показали общественности, до этого пара выкладывала в основном фото с дочерью.
Не все фанаты поддержали такую откровенную фотосессию. Многие раскритиковали пару за то, что они выложили фото без одежды, при этом, спортсмен откровенно держит на некоторых фото жену за грудь, что тоже вызвало негодование поклонников.
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