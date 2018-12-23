Рынска взорвалась из-за развода Собчак и Виторгана

Журналистка просит коллег не втягивать ее в скандальную историю. Рынска отметила, что у нее "своих дел по горло".

Журналистка, светская дама и просто популярный блогер Божена Рынска не выдержала и прокомментировала у себя в Facebook скандальный развод Ксении Собчак Максима Виторгана , слухи о котором ходят уже не первую неделю.

Божена же возмутилась тем, что СМИ отводят ей определенную роль в истории расставания звездной пары.

"Уже и бывшая любимая gazeta.ru превратилась в говноедов. И пишет, что я предсказываю развод Собчак и Виторгана. (…) У меня нет телеграмм-Канала. Есть бывшая нашистка, бездарная беспородная сявка, которая не смогла ничего изобрести, написать, воссоздать и сотворить, и единственное, что она смогла — изобрести кривую подделку под меня", — написала светская львица, подчеркнув, что не занимается чужой личной жизнью, поскольку у нее "своих дел по горло".