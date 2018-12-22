Божена Рынска уличила Ксению Собчак в измене Виторгану

Светская львица уверена, что телеведущая закрутила роман с известным режиссером.

Светская львица раскрыла детали личной жизни Собчак. По словам Божены, уже несколько ее приятельниц подтвердили, что супруги готовы расстаться, а новогодние каникулы проедут порознь. В доказательство своих слов Рынска привела снимок с голым торсом, который недавно Виторган опубликовал в соцсети. Якобы актер хочет намекнуть жене, что она многое потеряла, но выглядит это просто смешно.

«А Собчак, не скрываясь особо, спит с Богомоловым еще с лета», — сообщила Божена Рынска. Она отметила, что Виторгану пора отдохнуть от воспитания малыша и «предательства» Ксении, поэтому она собирается пригласить его на Новый год в собственную семью.