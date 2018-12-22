Украинский музыкант сравнил Россию с черной дырой

Украинский певец, лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк рассказал в интервью в шоу «Говорящие головы», что считает Россию «черной дырой», поэтому с гастролями туда не ездит. По его словам, в России с гастролями он не был с 2014 года. Вместе с тем он признал, что скучает по близким людям, которые остались в другой стране.

«Понимаете, случилась такая беда, инопланетяне просто высосали эту часть земного шара, она сейчас, как черная дыра. Я очень скучаю, мне очень жаль. Очень соскучился и по родным, и по друзьям, но пока только они ко мне приезжают», — поделился он.

Однако сам он в Россию не собирается.

«Я не представляю себе, как я пойду и дам свой паспорт человеку в погонах, которому отдают приказы те же люди, которые отдают приказы его коллегам стрелять по мне из установки "Град"», — сказал музыкант.