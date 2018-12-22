Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Украинский музыкант сравнил Россию с черной дырой 

Рамблер 55 минут назад
Фото: кадр видео
Украинский певец, лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк рассказал в интервью в шоу «Говорящие головы», что считает Россию «черной дырой», поэтому с гастролями туда не ездит. По его словам, в России с гастролями он не был с 2014 года. Вместе с тем он признал, что скучает по близким людям, которые остались в другой стране.
«Понимаете, случилась такая беда, инопланетяне просто высосали эту часть земного шара, она сейчас, как черная дыра. Я очень скучаю, мне очень жаль. Очень соскучился и по родным, и по друзьям, но пока только они ко мне приезжают», — поделился он.
Однако сам он в Россию не собирается.
«Я не представляю себе, как я пойду и дам свой паспорт человеку в погонах, которому отдают приказы те же люди, которые отдают приказы его коллегам стрелять по мне из установки "Град"», — сказал музыкант.
Шоу-бизнес , Андрей Хлывнюк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбасс прибыли танки ВСУ752
Пожар на шахте в Соликамске: заблокированы горняки40
Нервный срыв Трампа привел к шатдауну в США200
Помощь США Украине назвали «мелочью на чай»20
Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Видео
04:52
Новый виток: США вновь обвиняют Россию
США Ближний Восток
05:06
Помощь США Украине назвали «мелочью на чай»
В мире Украина
00:48
Появились подробности ЧП в Пермском крае
Пожары Происшествия
02:20
Пожар на шахте в Соликамске: заблокированы горняки
Происшествия Пожары
04:00
Новогодние санкции: Порошенко видит символы
В мире Статьи
05:15
В Донбасс прибыли танки ВСУ
В мире Украина
04:52
Предсказано место нового «керченского инцидента»
В мире Конфликты
00:30
Европу призвали к «энергетической революции» против России
В мире Европа
03:31
Нервный срыв Трампа привел к шатдауну в США
В мире США
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение