Вдова заговорила после неожиданной смерти Марьянова

Вдова раскрыла страшные подробности смерти Марьянова

Вдова актера Дмитрия Марьянова прервала молчание. Ксения Бик, которую после смерти артиста обвиняли в произошедшем, заявила, что все нападки на нее остаются беспочвенны.

Бик впервые за долгое время сделала заявление о причинах и обстоятельствах смерти Марьянова. Она призналась, что перед смертью муж злоупотреблял алкоголем.

По словам Ксении, она не опустила руки и осталась жива только ради дочери Анфисы. Одноклассники начали травить девочку в школе, говоря, что ее папа алкоголик, передает Starhit.ru . Поэтому женщина решилась на откровенный разговор.

Вдова Марьянова рассказала, что в течение нескольких лет близкие помогали Дмитрию бороться с алкоголизмом. Ксения призналась, что лечить актера было трудно, а злополучная подмосковная клиника, где и он впоследствии скончался, была их последней надеждой спасти Марьянова.

Бик заявила, что в клинике на ее супруга "махнули рукой", не обращая внимания на его жалобы. Женщину после смерти артиста часто обвиняли в случившемся. Однако она подчеркнула, что подобные нападки были и остаются беспочвенными.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года, находясь на лечении в центре "Феникс". Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Полиция выяснила, что сотрудники учреждения не сразу позвонили в скорую помощь, а после отменили вызов и транспортировали артиста в больницу сами. Вскрытие выявило в крови артиста сильнодействующие препараты, которые применяются при лечении психических расстройств.