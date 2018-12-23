Вдова заговорила после неожиданной смерти Марьянова

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина испугалась "кровавого замеса" с Россией
Украина испугалась "кровавого замеса" с Россией

Вдова раскрыла страшные подробности смерти Марьянова 

Дни.ру + ещё 4 2 часа назад
Вдова актера Дмитрия Марьянова прервала молчание. Ксения Бик, которую после смерти артиста обвиняли в произошедшем, заявила, что все нападки на нее остаются беспочвенны.
Бик впервые за долгое время сделала заявление о причинах и обстоятельствах смерти Марьянова. Она призналась, что перед смертью муж злоупотреблял алкоголем.
По словам Ксении, она не опустила руки и осталась жива только ради дочери Анфисы. Одноклассники начали травить девочку в школе, говоря, что ее папа алкоголик, передает Starhit.ru. Поэтому женщина решилась на откровенный разговор.
Вдова Марьянова рассказала, что в течение нескольких лет близкие помогали Дмитрию бороться с алкоголизмом. Ксения призналась, что лечить актера было трудно, а злополучная подмосковная клиника, где и он впоследствии скончался, была их последней надеждой спасти Марьянова.
Бик заявила, что в клинике на ее супруга "махнули рукой", не обращая внимания на его жалобы. Женщину после смерти артиста часто обвиняли в случившемся. Однако она подчеркнула, что подобные нападки были и остаются беспочвенными.
Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года, находясь на лечении в центре "Феникс". Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Полиция выяснила, что сотрудники учреждения не сразу позвонили в скорую помощь, а после отменили вызов и транспортировали артиста в больницу сами. Вскрытие выявило в крови артиста сильнодействующие препараты, которые применяются при лечении психических расстройств.
Дни.ру: последние новости
Михалков и Бондарчук указали Киркорову его место "Истерика и ажиотаж": что происходит вокруг концерта Пугачевой Рынска взорвалась из-за развода Собчак и Виторгана
Комментарии1
Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Марьянов , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УПЦ заявила о надвигающейся угрозе184
В Крыму жестко отреагировали на резолюцию ООН417
Макрон начал угрожать «желтым жилетам»6
В «российском деле» появился загадочный виток9
Бузова рискует остаться без заработка
Видео
00:55
США испытали две «царь-бомбы»
Оружие Армия
00:49
«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Политика Конфликты
00:16
Порошенко возмутил гуляниями в элитном ресторане
Украина В мире
03:16
В «российском деле» появился загадочный виток
США В мире
00:58
В Крыму жестко отреагировали на резолюцию ООН
Политика
00:48
Появились сведения о погибших в Соликамске горняках
Происшествия
00:21
Вдова заговорила после неожиданной смерти Марьянова
Шоу-бизнес
07:41
УПЦ заявила о надвигающейся угрозе
Украина В мире
01:00
Михалков и Бондарчук указали Киркорову его место
Шоу-бизнес
04:39
Пение главы Туркмении покоробило пользователей сети
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение