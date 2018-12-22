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«Прямо страшно»: Гузеева шокировала жуткой фотографией 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Популярная актриса и телеведущая Лариса Гузеева получает множество посланий от своих поклонников. Но бывают среди них и не очень приятные. К примеру, несколько раз Гузеевой присылали фотографию ее двойника — чем напугали актрису.
Снимок, по словам телеведущей, ей присылают не первый раз. Как считает Гузеева, у изображенной на фотографии модели лишь небольшое отличие от нее — в цвете глаз.
"Мне присылают это фото уже не в первый раз, кто это? Просто двойник…, только цвет глаз другой. Ну надо же… А вы встречали свою копию? Прям страшно…", — подписала публикацию актриса.
Поклонники принялись убеждать Гузееву, что не так уж и похоже фото на нее (скорее всего, чтобы успокоить ведущую программы "Давай поженимся"). "Здесь только глаза Гузеевой", "Совсем не похожа! Кто же это решил…!?", "Красотка и все тут …", "Вы очень красивая", — успокаивали Ларису подписчики.
Один из пользователей решил глубже проанализировать ситуацию и дать более правдоподобное объяснение. "Видно кто-то вас рисовал по памяти. Вы наверняка муза этого художника", — прокомментировал фото подписчик Гузеевой (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).
Недавно Лариса Гузеева вышла на снег в одном банном полотенце. На фотографии телеведущая запечатлена стоящей на снегу за сосной. Однако сквозь ветви угадывается обнаженное тело 59-летней артистки. Гузеева вызвала восхищение и восторг у фанатов, а некоторые сравнили ее с балериной Анастасией Волочковой.
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Шоу-бизнес , Лариса Гузеева
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