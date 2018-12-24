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Названо место начала Третьей мировой войны
Названо место начала Третьей мировой войны

Брыльска заявила, что не хочет жить 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 8 минут назад
Фото: globallookpress.com
Актриса Барбара Брыльска, известная по роли Нади в «Иронии судьбы, или С легким паром!», заявила, что ей не хочется жить.
«2018 год стал для меня самым худшим. За исключением того года, когда умерла моя дочь, этот был самым ужасным. Теперь ушел из жизни отец моих детей и моя мама. Мне не хочется жить, нет сил», — передает ее слова «СтарХит».
Она заявила, что раньше была очень энергичной, однако теперь нет «никаких сил» на то, чтобы что-то делать.
«Есть актеры, которые живут до ста лет, но я не хочу. У меня нет депрессии, нет ничего такого. Знаете, моей маме было 99 лет, она должна была дожить до столетия, но сломала ногу. В этом возрасте ее просто оставили дома, через несколько дней она умерла. У нее начались воспалительные процессы, но когда они узнали, сколько маме лет, решили не помогать. Это ужасно», — рассказала она.
Брыльска — польская актриса, исполнительница главной роли в фильме «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова.
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Шоу-бизнес , Барбара Брыльска , Эльдар Рязанов , StarHit
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