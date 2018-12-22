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Cын Дмитрия Нагиева показал красавицу-возлюбленную 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Instagram
Актер запечатлел свою девушку во время отдыха на Бали.
Сын Дмитрия Нагиева никогда не рассчитывал прийти к успеху, пользуясь громким именем отца. Известность к Кириллу Нагиеву пришла после съемок в картине «Бригада: Наследник», где он исполнил роль Фила, также актер вел шоу «Ревизорро» вместе с Еленой Летучей и целых три раза отказывался стать главным героем проекта «Холостяк».
Перед новогодними праздниками артист решил устроить себе небольшие каникулы, отправившись в теплые края вместе с избранницей Юлией. Красавицу-возлюбленную поклонникам Кирилл почти не показывает, но в отпуске на Бали он решил сделать исключение и опубликовал снимок девушки. На фото она с легкой улыбкой позирует перед камерой, закутанная одно лишь белое полотенце, а ее локоны украшает цветок тиаре.
Кирилл и Юлия встречаются вот уже восемь лет. В начале отношений девушка и понятия не имела, кто является отцом ее бойфренда. Когда об этом стало наконец известно, выяснилось, что в семье Юлии в свое время с удовольствием смотрели сериал про залихватского прапорщика Задова. Сам Дмитрий Нагиев выбор сына одобряет: работавшая когда-то танцовщицей go-go в развлекательных клубах, сейчас Юлия закончила обучение на графического дизайнера. Один из ее проектов — создателем эко-кемпинг, расположенный на берегах лесного карельского озера.
Как отмечает «СтарХит», официально оформлять отношения пара не спешит. Кирилл рассчитывает построить карьеру, а затем уже заняться созданием собственной семьи.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев , Кирилл Нагиев , StarHit , Бали
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