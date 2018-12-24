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Анита Цой 18 лет выращивала на спине личинку мухи 

Вести.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Певица Анита Цой выращивала на своей спине личинку австралийской мухи.
18 лет назад Анита вместе с мужем летала в Австралию на три дня. И там ее в шею недалеко от позвоночника укусила муха. Певица думала, что укус быстро пройдет, но вскоре на этом месте появился небольшой пузырек. Артистка обрались к врачам, чтобы они ей помогли, но оказалось, что удалить пузырек невозможно, так как в нем находится личинка. Анита была в ужасе.
"Меня укусила муха, которая откладывает свои личинки в холках у животных. Личинки там вырастают, вылупляются и появляются на свет новые мухи", — рассказала певица в программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
Доктора предложили Аните подождать несколько лет, чтобы личинка прижилась и подросла до определенных размеров, когда ее можно будет вырезать. И лишь в этом году, спустя 18 лет, певице провели долгожданную операцию. За это время личинка затвердела до состояния камня и вросла в мышцы настолько, что у Аниты начал искривляться позвоночник. Теперь певица хранит у себя дома кусочек этого образования в формальдегиде.
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Шоу-бизнес , Анита Цой , НТВ , Австралия
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