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Загнанная Бузова неожиданно слегла 

Дни.ру 46 минут назад
Фото: Дни.ру
Ольга Бузова настоящий трудоголик. Поющая ведущая готова работать сутки напролет.
Бузова, кажется, делает невозможное. Она строит карьеру телеведущей на скандально известном шоу "Дом-2", записывает песни, снимается в клипах, гастролирует по городам и весям и даже успевает становиться участницей различных программ.
Однако такой плотный график сказывается на самочувствии Ольги. Организм красотки не выдерживает такой интенсивности. Бузова часто жалуется на проблемы со здоровьем.
Вот и сегодня, 21 декабря, загнанная звезда неожиданно слегла с простудой. Поющая ведущая опубликовала в Instagram Stories снимок, на котором запечатлен градусник для измерения температуры тела. Столбик термометра показывал без малого 38 градусов.
Кстати, минувшим летом Ольга также жаловалась на плохое самочувствие. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" даже вызывала врача, который ставил ей капельницы с витаминами для поднятия иммунитета. Более того, месяцем ранее телеведущая также испытывала недомогание и искала спасения у медиков.
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Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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