Ирина Аманти: За мою смерть шаманам предлагают полтора миллиона!

Для Ирины Аманти уходящий год оказался не слишком простым. Она продолжала активно защищать честь своего горячо любимого мужа Вадима Казаченко не только в жизни, но и в ток-шоу. Нашим корреспондентам Аманти призналась: каждое появление в эфире дается ей очень непросто.

«После эфиров лежу трупом, рыдаю!»

— Ирина, за развитием ситуации вокруг вашей семьи наблюдают уже два года. Как вы считаете, почему эта тема так всех интересует?

— Потому что такие истории часто случаются в жизни. В каждой семье бывают взлеты и падения. Главное — все проблемы решать вместе. Не зря ведь говорят, что в семье мужчина — голова, а женщина — шея. Куда она повернет, туда и поедет. В нашей семье все делается по обоюдному согласию. Я — спикер, но это не значит, что Вадим не знает, о чем я буду говорить. Он каждое мое слово знает: у нас нет секретов друг от друга и никогда не было. Что касается Ольги Дмитриевны, то, как ни странно, она ведет войну со мной, непродуктивную. На самом деле я тот человек, с которым можно было всегда сесть за стол переговоров и договориться. Поймите, не я влезла к кому-то в постель, не я вынесла это на суд общественности. Мы с Вадиком никогда не впускали посторонних в свою личную жизнь. Это сделала Ольга Дмитриевна. Она, конечно, зайдет в историю с ним. Как женщина, которая ни одного дня не жила со своим мужем. Я не знаю второй такой.

— На эфирах вы всегда эмоционально защищаете Вадима. А что происходит потом, когда вы возвращаетесь домой?

— Я лежу трупом, рыдаю. Для меня это позор. Вадик пытается меня успокоить. Он переживает, что я принимаю эту историю близко к сердцу. Но не могу абстрагироваться. К сожалению, на последних эфирах мне и половины не дали сказать. Но главное, что люди нас поддерживают. Я вчера зашла в магазин, а Вадим остался ждать меня на улице. В это время к нему подошел мужчина и говорит: «Можно я просто пожму вам руку и скажу спасибо за все, что вы делаете в этой стране?!» И таких людей очень много. Я об этом знаю, потому что мы с Вадимом проводим вместе 24 часа. Моя жизнь не менялась, даже когда он женился на Ольге Дмитриевне. В тот момент я только с ним не спала. Искренне говорю. Сейчас Ольга Дмитриевна обвиняет его, что Вадим не выплачивает ей алименты. Это неправда. Она получает от него почти тридцать пять тысяч ежемесячно.

— Вполне неплохая сумма!

— Да. 19 тысяч — на себя и около 15 тысяч — на ребенка. Я лично перевожу эти деньги. И когда она сейчас говорит, что что-то самостоятельно себе купила, мне становится смешно. Она — моя содержанка! Получается, я все покупаю. Ведь я плачу ей эти деньги. Если она такая гордая, пусть откажется от моих выплат. Но она этого не сделает! Она же десять лет не работает. Спасибо «Первому каналу» и Вадиму Казаченко: если бы не его имя и не рейтинг, у нее не было бы заработка. Я для себя решила: с нового года не позволю ей делать громкие заявления и участвовать в травле. Будут судебные процессы: по закону я имею на это полное право. Пришло ее время убирать мусор за собой. Потому что иначе она в нем погрязнет и утонет.

— На экране Ольга появляется чаще вас. Вы смотрите эфиры с ее участием?

— Конечно, нет. Вадим вообще познакомился с Мартыновой только недавно. Я заставила его посмотреть несколько программ, перед тем как мы шли на последний эфир. Он ни одной передачи не видел до этого. Это только всем кажется, что мы тщательно следим за программами. Нет, я бы сошла с ума. Я не могу пережить публичного позора. Если кто-то думает, что для нас это хайп, бизнес, то я спешу огорчить. Это трагедия моей личной жизни.

— На недавней программе вы встретились с Ольгой. Готовились к встрече?

— Нет. Нам никто не сказал, что она туда придет. Мы договаривались, что на программе мы будем только с Вадимом, что нам дадут высказаться, коль нас так хотят видеть на «Первом канале». Но, как только я приехала на площадку, сразу почувствовала ее дух, дьявольщину. Это исчадие ада. Я всех художников прошу: нарисуйте картину «Исчадие ада». Пока никто не соглашается. Вот несколько дней назад мы были в суде. Я сразу почувствовала, что она идет! Как только она поднялась, у меня начался бешеный кашель!

— Какая-то магическая история прямо…

— Не без этого! На меня вышли три человека — я могу показать переписку. Полтора миллиона готовы отдать, чтобы меня на смерть заколдовать! Ольга когда-то и Нине Кирсо (солистка группы «Фристайл», в которой пел Казаченко. — Авт.) прокалывала глаза на фотографиях. Оля, кстати, была кодирована три раза: пусть в суд подаст на меня, я отвечу за свои слова. Я не говорю, что она пьет сейчас, но нельзя скрывать того, чего не было, выставляя меня лгуньей. Она ездила за нами по гастролям, постоянно носом в салате была. И пьяная выходила на сцену, дарила Вадиму желтые розы, потому что эта песня была любимой.

— Вы так спокойно рассказываете о том, что вас хотят заколдовать!

— Потому что я в это не верю, поэтому и не боюсь. Я никогда не ходила к гадалкам и ходить не буду. Я потом как-нибудь расскажу, что мне пришлось пережить в Москве. Это страшные вещи. Но я рак пережила, мне плевать на магию. А Ольга Дмитриевна гоняла даже с пузом к экстрасенсам, гадала.

«Гордон и Калашникова родили от женатых!»

— Ольгу активно защищает Катя Гордон. Правда, что теперь она просит вас закрыть эту историю?

— Да. Мне Гордон на днях прислала сообщение, в котором говорит, что энергетически устала, что ей скучно и неинтересно. Знаете, что меня мучает? У Кати Гордон, которая носит чужую фамилию, были тяжелые роды. Она рассказала об этом на всю страну и что сделала дальше? Подлечилась и пошла на работу. Что же она своей клиентке Оле Мартыновой не скажет: «Стань кем-то в этой жизни, делай что-то, чтобы тебя было за что уважать!»

— Что вы Гордон ответили на сообщение?

— Ничего. У меня оно вызвало пустоту. Неужели Катя не могла два года назад сесть с Аманти за стол переговоров? Она предлагает сейчас о мире подумать, а кто мне вернет здоровье Вадима, который перенес из-за этой истории два микроинфаркта? Живите со своим миром, но на другой планете, от меня подальше. Вы унизили человека, влезли в его жизнь. При этом о себе эти дамочки, которые накинулись на Вадика, не говорят. Посмотрите, как их бесит, когда я спрашиваю что у Гордон, что у Калашниковой: «Кто папа вашего ребенка?» Они боятся об этом говорить. Потому что родили от женатых мужиков.

— В начале этой истории вас активно поддерживала Лолита. Что она сейчас говорит?

— Я не разговариваю ни с кем на эту тему. Меня мучает стыдоба. Лолита говорит, что мне нужно было изначально надавать ей по башке. Тогда бы ничего этого не было. Но я считаю, что сделала правильно. Более того, если бы мне сказали повторить всю жизнь, я бы ничего не изменила. Я не жалею, что в моей жизни появился Вадим.

— Вы слышали, что в интернете уже появились сообщения, что Вадим опять вам изменяет?

— Это Оля сама пишет эти сообщения под разными именами. Если бы у нее были мозги, стала бы президентом. Она постоянно палится — я же знаю ее стиль. Она и записи разговоров с Вадиком в интернет сама выкладывает. Мне бы в страшном сне не пришло в голову записывать разговоры с мужем: с чего бы это? Наверное, все было слишком шатко. Я желаю Оле в новом году обрести душевный покой: червяк внутри нее растет, она сохнет от своей злости. Не надо со мной бороться! А еще я хочу, конечно, чтобы она купила себе большое зеркало, посмотрела в него и поняла, что все ее проблемы — это она сама. Она невоспитанная и агрессивная. Я надеюсь, что когда она выйдет замуж и найдет свое счастье, то успокоится. Надеюсь, что рано или поздно Олю кто-то остановит.

— Какой ей муж нужен?

— Я представить себе не могу такого мужа. Он еще не родился даже в моей голове. Желательно глухой, слепой и которому пять дней до смерти.

«Пузо Мартыновой принадлежит НТВ»

— Как вы думаете, что скажет ребенок Ольги, когда вырастет и просмотрит передачи с ее участием?

— Мне даже страшно подумать об этом. Он ведь ей согласия на это не давал. Она ломает жизнь своему ребенку. При этом начала, еще будучи беременной. Вы знаете, что теперь ее пузо принадлежит НТВ?

— Это как?

— На этом телеканале сделали сюжет, что актриса Порошина беременна. И при этом показали живот Ольги Дмитриевны. Он теперь принадлежит НТВ, потому что она его продала в свое время. Это просто кощунственно. Кощунство и то, что сначала кричит на Вадика: «Дето-убийца!», а потом вдруг переобувается и говорит: «Вы полюбите его, начните с ним общаться!» Как можно полюбить нежеланное? Представьте себя на его месте! Оля ждет картинку — мама, папа, я, — чтобы всей стране показать. Но Вадик не робот. Он — человек, которого нельзя заставлять что-либо делать.

— Вы можете допустить, что вы сами когда-нибудь начнете общаться с Ольгой нормально?

— Могла бы, если бы она не загоняла нас в угол и дала возможность спокойно дышать. Я страдаю от того, до чего дошла эта меркантильная особа. Ей нет прощения в моем сердце и никогда не будет. Я в гробу буду лежать и все равно ее не прощу. Это мне пришлось страдать из-за женщины, которая влезла в мою семью, разбила ее, но сделала еще сильнее. Во всем крике, который был на программе, женщины услышали главные слова, мной сказанные ей: «Я тебе больше никогда его не отдам!» Поверьте, я это сделаю!