Лещенко предложил «локализовать» мат в песнях

Народный артист России Лев Лещенко поддержал идею о маркировке песен, в тексте которых присутствует нецензурная лексика. Певец заявил, что мат изжить невозможно, но "надо стремиться его локализовать".

Лещенко отметил, что невозможно ругаться в присутствии детей, матерей и сестер. Таким образом артист присоединился к инициативе продюсера Игоря Матвиенко , которую последний высказал в ходе заседания Совета по культуре, сообщает Interessant.

Ранее News.ru писал, что Матвиенко предложил ввести стандарты по употреблению мата в СМИ и Интернете. Он рассказал, что некоторые блогеры позволяют себе использовать ругань, в то время как в государственных СМИ она запрещена, и предложил ввести единый для всех стандарт.